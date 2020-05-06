Вологодский старичок зарубил двух мужиков топором

6 Май 2020 2020-05-06T14:32:45+03:00

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В минувшее воскресенье 3 мая в поселке Кадниковский произошла трагедия. Погибли двое вологжан. По версии следствия, между выпившим 71-летним мужчиной и односельчанами 44 и 53 лет вспыхнул конфликт. Компания находилась в квартире дома на улице Новой. Пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что в пылу ссоры мужчина взял топор и порубил противников. Удары он наносил по головам. Мужчины скончались на месте от черепно-мозговых травм.

5 мая прошло заседание Вожегодского районного суда - принято решение оставить подозреваемого за решеткой на 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU