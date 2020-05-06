В Вологодской области выявлено 241 заболевший коронавирусом
За сутки количество инфицированных прибавилось в Вологде и Череповце
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Опубликованы обновленные данные по заболевшим коронавирусом в Вологодской области. На 12:00 6 мая выявлено заболевших в регионе - 241, за последние сутки в Череповце выявлено двое, а в Вологде - трое. Ситуация в районах остается прежней.
За сутки выздоровело двое человек.
Напомним, 5 мая на фоне вируса в моногоспитале Череповца погибла 67-летняя женщина, которая была госпитализирована из Великого Устюга.
ИСТОЧНИК KP.RU