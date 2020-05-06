2020-05-06T13:44:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодской области выявлено 241 заболевший коронавирусом

За сутки количество инфицированных прибавилось в Вологде и Череповце
Иван Чухнин
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Опубликованы обновленные данные по заболевшим коронавирусом в Вологодской области. На 12:00 6 мая выявлено заболевших в регионе - 241, за последние сутки в Череповце выявлено двое, а в Вологде - трое. Ситуация в районах остается прежней.

За сутки выздоровело двое человек.

Напомним, 5 мая на фоне вируса в моногоспитале Череповца погибла 67-летняя женщина, которая была госпитализирована из Великого Устюга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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