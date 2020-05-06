2020-05-06T13:38:04+03:00
Общество

В Вологде полиция искала пропавшую девочку-подростка с собакой

Иван Чухнин
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В Вологде ушла из дому 17-летняя девочка -подросток, несмотря на запрет матери. Женщина узнала об этом из смс-сообщения и подняла тревогу. Ранее подросток уже уходила из семьи.

О ЧП женщина позвонила в полицию. На место выехал кинолог с собакой. В результате девушку нашли в одном из дворов на улице Текстильщиков, ее отвезли домой. На нарушительницу составлен административный материал по пункту КоАП "Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщает пресс-служба УМВД области..

ИСТОЧНИК KP.RU

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