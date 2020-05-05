2020-05-05T20:59:59+03:00
Происшествия

В Вологодской области оказались отрезаны 44 населенных пункта

Река разлилась и размыла участок дороги
Иван Чухнин
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Река размыла дорожную насыпь в Сямженском районе.Река размыла дорожную насыпь в Сямженском районе.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила о ЧП в Вологодской области. От большой земли оказались отрезаны 44 населенных пункта. В Сямженском районе размыт водой трехметровый участок на автодороге местного значения «Юковская - Голузино» в районе реки Полевая Бохтюга.

Уровень в реке поднялся из-за осадков, река вышла из берегов, вода размыла насыпь, пошла по дороге. Проезд оказался невозможен, нарушилось сообщение с 44 населенными пунктами, в которых проживают 719 человек. На этой территории работает 9 продовольственных магазинов, которые на время восстановления дороги будут работать исключительно на своих "складских" запасах. .

Чиновники администрации Сямженского районе заверили, что работы дороги начнутся 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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