Разлившийся ручей унес "Тойоту" в Онежское озеро

5 Май 2020 2020-05-05T20:27:38+03:00

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4 мая спасатели вытаскивали иномарку из озера. Ее владелец обратился в АСУНЦ «Вытегра» МЧС России. Он переезжал многоводный ручей, однако тот подхватил и унес автомобиль марки "Тойота" в озеро.

Как сообщил 38-летний мужчина, ЧП случилось возле устья Рандручья. Сильное течение подхватило японский внедорожник, автомобиль вынесло в Онежское озеро, там он зацепился за мель. Водитель сумел выбраться из автомобиля и подняться на берег.

Спасатели, вооруженные лебедкой, прибыли на место, зацепили машину и вытащили на берег. На всю операцию они потратили около 7 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU