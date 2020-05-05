В Усть-Кубинский район инфекцию коронавируса завезла семья приезжих

5 Май 2020 2020-05-05T18:27:51+03:00

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Глава Усть-Кубинского района Иван Быков на заседании оперативного штаба рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом в муниципалитете.

Там зарегистрировано два очага инфекции и четверо заболевших. Источник заражения одного человека пока установить не удалось. Во втором случае избежать серьезных последствий помогла бдительность местных жителей.

По словам Ивана Быкова, 19 апреля в одну из деревень приехала семья из другого региона. При этом в базу данных, а значити на учет, приезжие не попали. Местный староста обратил внимание на приезжих и сообщил главе местного поселения. На есто выехала мобильная группа. Вся семья была обследована, их обязали сесть на карантин. Но уже на следующий день у пожилой женщины появились признаки заболевания: поднялась температура и начался кашель. Тест на коронавирус дал положительный результат. Симптомы проявились и у двух оставшихся членов семьи.

Благодаря бдительности старосты очаг инфекции был оперативно обнаружен, эти люди не успели вступить в контакты с местными жителями, работниками магазинов. Так что массового заражения населения удалось избежать.

Напомним, в Вологде 29 заболевших относятся к одному очагу заражения - все они работали на одном предприятии. Возможно, это не все случаи инфицирования.

ИСТОЧНИК KP.RU