В Вологде, Бабушкинском и Кич-Городецком районах выявлены инфицированные коронавирусом
Количество больных увеличилось за сутки на 6 человек
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Новые данные по инфицированным коронавирусом обнародовал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. За сутки количество зафиксированных случаев увеличилось на 6. Новые больные появились в Вологде -+4, в Кич-Городецком районе(+1) и Бабушкинском районе(+1).
Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 236 случаев заражения. Лидируют Вологда и Череповец.
Выявленная в Великоустюгском районе заболевшая 67-летняя женщина скончалась.
За сутки выздоровело 5 человек. Количество обследованных составило 57 004 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU