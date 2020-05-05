2020-05-05T11:54:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде, Бабушкинском и Кич-Городецком районах выявлены инфицированные коронавирусом

Количество больных увеличилось за сутки на 6 человек
Иван Чухнин
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Новые данные по инфицированным коронавирусом обнародовал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. За сутки количество зафиксированных случаев увеличилось на 6. Новые больные появились в Вологде -+4, в Кич-Городецком районе(+1) и Бабушкинском районе(+1).

Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 236 случаев заражения. Лидируют Вологда и Череповец.

Выявленная в Великоустюгском районе заболевшая 67-летняя женщина скончалась.

За сутки выздоровело 5 человек. Количество обследованных составило 57 004 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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