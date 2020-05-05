В Вологодской области погиб первый пациент с коронавирусом
В Вологодской области скончалась первый пациент в моногоспитале, где проводится лечение больных с коронавирусной инфекцией.
В тяжелом состоянии нам находились шестеро вологжан, пятеро из которых подключены к ИВЛ, еще один на кислородотерапии.
Как утром 5 мая сообщил мэр Череповца Вадим Германов, умерла женщина 67 лет, жительница Великого Устюга. Почти 10 суток она находилась в медикаментозной коме, она была подключена к аппарату ИВЛ.
В моногоспитале 32 пациента, в том числе 5 детей. Отделение переоборудовано во временное инфекционное отделение, которое принимает инфицированных больных со всей области, главным образом в тяжелом или нестабильном состоянии.
Ранее с ИВЛ был успешно снят 84-летний мужчина.
Из Великоустюгского района в моногоспитале находится 4 человека, в том числе один ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU