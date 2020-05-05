В Вологодской области погиб первый пациент с коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T11:19:57+03:00

Это 67-летняя женщина из Великого Устюга

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В Вологодской области скончалась первый пациент в моногоспитале, где проводится лечение больных с коронавирусной инфекцией.

В тяжелом состоянии нам находились шестеро вологжан, пятеро из которых подключены к ИВЛ, еще один на кислородотерапии.

Как утром 5 мая сообщил мэр Череповца Вадим Германов, умерла женщина 67 лет, жительница Великого Устюга. Почти 10 суток она находилась в медикаментозной коме, она была подключена к аппарату ИВЛ.

В моногоспитале 32 пациента, в том числе 5 детей. Отделение переоборудовано во временное инфекционное отделение, которое принимает инфицированных больных со всей области, главным образом в тяжелом или нестабильном состоянии.

Ранее с ИВЛ был успешно снят 84-летний мужчина.

Из Великоустюгского района в моногоспитале находится 4 человека, в том числе один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU