В Череповце появится виртуальный музей Александра Башлачева

10 Май 2020 2020-05-10T21:13:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект Череповецкого музейного объединения получил грант на создание музея Александра Башлачева. Он стал победителем конкурса «Общее дело» в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».

Всего на грант претендовали 344 участника из 64 регионов, Вологодская область числится среди лидеров по количеству заявок – 7. Сумма гранта составляет 1 млн рублей.

В планах - создание сайта с визуально-динамическими эффектами и встроенным аудиогидом. Легенда советского андеграунда будет представлен и как поэт, и как музыкант.

Александр Башлачев родился 27 мая 1960 года в Череповце, трагически погиб 17 февраля 1988 в Ленинграде. Это советский поэт, рок-бард, автор и исполнитель, один из представителей советского андеграунда. В этом году Александру Башлачеву могло бы исполниться 60 лет. В связи с этой юбилейной датой уже существующий в Череповце музей музыканта переезжает в филармонию на Советском проспекте, 35А. До этого экспозиция находилась в здании нотно-музыкальной библиотеки города.

ИСТОЧНИК KP.RU