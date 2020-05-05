В Вологодском районе мужчина погиб в жилом доме

5 Май 2020 2020-05-05T10:10:12+03:00

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ЧП случилось в Вологодском районне. Трагедия произошла в деревне Никулино ночью 4 мая. Сигнал пожарным поступил в 0:40. На тушение отправились 11 человек и 4 единицы техники.

Однако спасти дом не удалось. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Вологодской области, дом сгорел полностью. Площадь пожара составила 98 квадратных метров. В результате погиб 35-летний мужчина, племянник хозяйки дома.

Причиной ЧП называется работа электрооборудования в аварийном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU