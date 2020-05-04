Приезжих, отказавшихся пройти тест на КПП, не будут пускать в Вологодскую область
Как прозвучало 4 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала мая на территорию области въехало тысячи жителей из других регионов - число запросов на выдачу электронных пропусков составило около 5 тысяч, большинство из них удовлетворены.
Все получившие пропуска заносятся в электронную базу данных, на территории региона приезжие должны сесть на самоизоляцию, ограничив количество контактов. При этом они заполнили анкеты, указав место проживания и контактные телефоны.
Кроме того, существует постановление губернатора области о необходимости сдать тест на КПП. Однако часть приезжих отказывается сдавать тесты. Губернатор Олег Кувшинников на заседании подчеркнул: все автомобили с "отказниками" разворачивать на КПП, отказывая во въезде в область.
Напомним, в муниципалитете все приезжие автоматически попадают под контроль мобильных групп.
ИСТОЧНИК KP.RU