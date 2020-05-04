2020-05-04T15:29:59+03:00
Общество

Заявления на охотничьи лицензии можно будет подать в первые дни июля

На Вологодчине изменили порядок получения лицензий
Иван Чухнин
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Весенняя охота на Вологодчине отменена из-за угрозы распространения коронавируса, однако дальше охотникам будет легче. Как сообщает областной охотдепартамент, после завершения ограничительных мероприятий вологжане будут получать разрешения на охоту по упрощенной схеме. Процедура будет упрощена, а время, которое необходимо потратить охотнику для получения разрешений, будет значительно сокращено.

«Охотнику не надо стоять в очереди на получение лицензии отдельно на добычу кабана, лося и медведя. Введен единый день подачи таких заявлений – в течение первых семи рабочих дней июля. Также увеличен срок подачи заявлений на птицу и пушнину – с 11 до 20 дней до начала охоты. А для охотников, которые принимали участие в биотехнических мероприятиях по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов, квота увеличена с 35% до 60% на кабана и лося, с 60% до 80% на медведя», – пояснил нововведения заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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