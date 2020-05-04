В Вологде строго взялись за нарушителей самоизоляции

4 Май 2020 2020-05-04T15:22:18+03:00

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В Вологде взялись за нарушителей самоизоляции. Мобильная бригада контролирует тех, кто должен соблюдать строгую самоизоляцию. Среди них - контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией, прибывшие из других регионов и стран.

Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов на заседании оперативного штаба по коронавирусу главе региона, все самоизолирующиеся внесены в базу «Вирус -2.0». Сейчас таких числится 1982 человека. Чтобы снизить временные и человеческие затраты на контроль их, 25 человек заняты тем, что их обзванивают. С 1 мая было сделано около 3350 звонков. Результаты неутешительны: большая часть нарушает режим.

«Если брать первый день, то по итогам 1900 звонков 789 человек соблюдают самоизоляцию в городе, 203 - не соблюдают, 52 человека выехали из Вологды в районы (в основном в Вологодский, Сокольский, Великоустюгский, Грязовецкий), 280 - выехали за пределы Вологодской области, 19 - отказались общаться, 158 - не верно указали номер телефона, 391 человек не ответил на звонок или их номер оказался не доступен», - привел цифры Сергей Воропанов.

К нарушителям отправилась мобильная бригада. Их ждут составление протоколов и штрафы. Опыт Вологды высоко оценили коллеги из районов.

- Контроль необходимо сфокусировать на тех, кто нарушает режим. Их нужно жестко контролировать, включать меры немедленного реагирования, - поставил задачу губернатор Олег Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU