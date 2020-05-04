2020-05-04T15:22:18+03:00
Общество

В Вологде строго взялись за нарушителей самоизоляции

А их, как выяснилось, немало
Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Вологде взялись за нарушителей самоизоляции. Мобильная бригада контролирует тех, кто должен соблюдать строгую самоизоляцию. Среди них - контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией, прибывшие из других регионов и стран.

Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов на заседании оперативного штаба по коронавирусу главе региона, все самоизолирующиеся внесены в базу «Вирус -2.0». Сейчас таких числится 1982 человека. Чтобы снизить временные и человеческие затраты на контроль их, 25 человек заняты тем, что их обзванивают. С 1 мая было сделано около 3350 звонков. Результаты неутешительны: большая часть нарушает режим.

«Если брать первый день, то по итогам 1900 звонков 789 человек соблюдают самоизоляцию в городе, 203 - не соблюдают, 52 человека выехали из Вологды в районы (в основном в Вологодский, Сокольский, Великоустюгский, Грязовецкий), 280 - выехали за пределы Вологодской области, 19 - отказались общаться, 158 - не верно указали номер телефона, 391 человек не ответил на звонок или их номер оказался не доступен», - привел цифры Сергей Воропанов.

К нарушителям отправилась мобильная бригада. Их ждут составление протоколов и штрафы. Опыт Вологды высоко оценили коллеги из районов.

- Контроль необходимо сфокусировать на тех, кто нарушает режим. Их нужно жестко контролировать, включать меры немедленного реагирования, - поставил задачу губернатор Олег Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заявления на охотничьи лицензии можно будет подать в первые дни июля
В Вологде строго взялись за нарушителей самоизоляции
Губернатор заявил об условии снятия ограничительных мер
Губернатор Вологодчины заявил, что 5 из 6 тяжелобольных — моложе 45
Женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
Вологодский депутат задекларировала доход за год в 40 миллионов рублей
Сгорела "Газель": бензобак сорвался с креплений во время движения
В Соколе молодой человек на иномарке насмерть сбил мотоциклиста
В Череповце 5 человек подключены к аппарату ИВЛ
В Соколе обнаружен коронавирус
Череповчанка едва не погибла из-за зажженной лампадки
Череповчанка рухнула в открытый кессон
Самый богатый депутат Заксобрания Вологодчины получает 16,5 млн в год
В Вологодской области зафиксирован рекордный рост инфицированных коронавирусом
В Кирилловском районе не досчитались бюджетных 112 тысяч рублей
Вологжане возмущены приезжими из других регионов
По мнению мэра Череповца, ситуация с коронавирусом ухудшается
Вологда обогнала Череповец по количеству инфицированных коронавирусом
С 1 мая проезд по "Заботе" в Вологде можно разблокировать
В Вологодской области жителей обязали носить маски в общественных местах