Губернатор Вологодчины заявил, что 5 из 6 тяжелобольных — моложе 45
Коронавирусом пока тяжелее всех болеют молодые люди
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Губернатор Вологодской области на заседании штаба по коронавирусной инфекции рассказал, что большинство тяжелобольных с коронавирусом в Вологодской области — моложе 45. На данный момент шестеро вологжан в бессознательном состоянии от болезни, пятеро подключены к ИВЛ, а госпитализировано всего 40.
Пока не подтверждается гипотеза, что основная группа риска 63+. В реанимации Череповецкого моногоспиталя мужчины 25, 26, 42 лет, женщина 27 лет и мужчина 66 лет.
За сутки, по состоянию на 4 мая, прибавилось 7 заболевших Covid-19, всего 230.
ИСТОЧНИК KP.RU