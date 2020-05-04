Губернатор Вологодчины заявил, что 5 из 6 тяжелобольных — моложе 45

4 Май 2020 2020-05-04T14:13:34+03:00

Коронавирусом пока тяжелее всех болеют молодые люди

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Губернатор Вологодской области на заседании штаба по коронавирусной инфекции рассказал, что большинство тяжелобольных с коронавирусом в Вологодской области — моложе 45. На данный момент шестеро вологжан в бессознательном состоянии от болезни, пятеро подключены к ИВЛ, а госпитализировано всего 40.

Пока не подтверждается гипотеза, что основная группа риска 63+. В реанимации Череповецкого моногоспиталя мужчины 25, 26, 42 лет, женщина 27 лет и мужчина 66 лет.

За сутки, по состоянию на 4 мая, прибавилось 7 заболевших Covid-19, всего 230.

ИСТОЧНИК KP.RU