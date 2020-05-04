2020-05-04T14:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор заявил об условии снятия ограничительных мер

Только с минимальным приростом заболевших
Иван Чухнин
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В Вологодской области врачи борются за жизнь совсем молодых людей, зараженных коронавирусом. Как несколько раз повторил губернатор Олег Кувшинников, на ИВЛ люди без сознания, уже в тяжелом состоянии.

Количество зараженных растет. По данным оперативного штаба, в Вологде и Череповце за сутки выявлено по три новых случая, еще один - в Кирилловском районе.

На госпитализации на данный момент 35 человек. Коэффициент прироста в 4 раза ниже, чем в стране. Уровень заболеваемости составляет 19,1 человек на 100 тысяч населения, в то же время в стране - 100 человек на 100 тысяч населения.

С начала эпидемии выздоровело 77 человек, двое из них выписано за последние сутки. Вологжане ждут послабления карантинных мер, но, по словам губернатора Олега Кувшинникова, это может произойти только в том случае, если прирост больных будет минимальным.

«Когда у нас ежедневно плюс 15 - плюс 20 человек – ни о каком послаблении речи быть не может», - заявил 4 мая Олег Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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