2020-05-04T12:42:51+03:00
Происшествия

Женщина на иномарке сбила мальчика на самокате

Ведется расследование
Иван Чухнин
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Ребенок на самокате попал под иномарку. ДТП случилось в Вологде.

Как сообщает городское управление ГИБДД, авария произошла 3 мая в дневное время.

37-летняя женщина, управляя автомобилем марки "Шкода", двигалась по прилегающей территории. Ребенок пересекал ей дорогу и попал под колеса иномарки. 11-летнего мальчика осмотрели медики. Ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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