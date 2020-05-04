Женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
Ведется расследование
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Ребенок на самокате попал под иномарку. ДТП случилось в Вологде.
Как сообщает городское управление ГИБДД, авария произошла 3 мая в дневное время.
37-летняя женщина, управляя автомобилем марки "Шкода", двигалась по прилегающей территории. Ребенок пересекал ей дорогу и попал под колеса иномарки. 11-летнего мальчика осмотрели медики. Ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU