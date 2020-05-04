Вологодский депутат задекларировала доход за год в 40 миллионов рублей

4 Май 2020 2020-05-04T00:09:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно закону, депутаты городской Думы Вологды обнародовали свои доходы за прошлый год, а также информацию о недвижимости и транспорте, которыми они владеют.

Самый большой доход задекларировала депутат Алла Климова: без малого 40 миллионов рублей. Она распоряжается 3 квартирами, 10 нежилыми помещениями, 4 участками земли. У нее автомобиль - БМВ Х6. Напомним, в позапрошлом году ее доход составлял 33 миллиона рублей. Алла Климова - бизнесвумен вологодской фармации, о ней в недавнем прошлом СМИ вспоминали, как минимум, дважды. Именно ее фирма продала три аппарата ИВЛ вологодским благотворителям Бухманам, а также имя Аллы Климовой упоминалось в связи со скандалом с госзакупками ФСС Вологодской области.

У депутата Михаила Тихомирова доход составил около 35 миллионов рублей, что на 6 миллионов меньше, чем в 2018 году. В собственности у него квартира - 48 кв. м , гараж и шесть автомобилей.

Константин Шепель находится на третьем месте с существенным отрывом: доход составил 16 миллионов рублей. Но это почти на 6, 2 миллиона больше, чем в позапрошлом году. У него две дорогих иномарки, пять земельных участков, квартира 77кв.м, небольшой домик и большой, но недостроенный дом, которым он будет владеть, но не один.

Есть среди депутатов и те, кто, можно сказать, сидит на "минималке". Это Михаил Громов с его 157, 7 тысячами рублями. Однако у него в собственности квартира площадью 110 метров, 4 земельных участка площадью более полутора гектаров и лодка "Днепр".

Депутат Наталия Анчукова задекларировала 350 тысяч рублей, но она владеет двумя земельными участками 13 и 8 соток, автомашиной Тойота Рав4 и жилым дом 550 квадратных метров. Ее муж отчитался за доход более 4 миллионов рублей.

Иван Шамгин - 394,3 тысячи рублей имеет на двоих квартиру 77, 8 кв метров и автомобиль Форд Фокус С-МАХ .

ИСТОЧНИК KP.RU