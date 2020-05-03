В Соколе молодой человек на иномарке насмерть сбил мотоциклиста

3 Май 2020 2020-05-03T14:59:59+03:00

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2 мая в Соколе произошло ДТП: погиб 27-летний мотоциклист. Трагедия произошла около 21:00, 2 мая, у дома №78 по улице Советской.

Как сообщает пресс-служба УМВД, по дороге двигалась иномарка. Молодой человек 1995 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан Альмера", поворачивал налево. При этом он не предоставил преимущество мотоциклу "Ямаха", ехавшему навстречу.

В результате столкновения пострадал мотоциклист. С тяжелыми травмами его доставили в районную больницу. Но спасти молодого мужчину не удалось - ночью он скончался

ИСТОЧНИК KP.RU