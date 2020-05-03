Сгорела "Газель": бензобак сорвался с креплений во время движения
Водитель получил ожоги
На место выезжали пожарные.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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2 мая около полудня в Устюженском районе на трассе Устюжна - Валдай горел автомобиль «ГАЗель».
Водитель «ГАЗели» и его пассажир во время движения, на 26 км от Устюжны, услышали громкий звук. Автомобиль они остановили на обочине и вышли посмотреть - что случилось.
Оказалось, у автомобиля сорвался с креплений бак, топливо вылилось на землю и воспламенилось. Водитель попытался потушить возгорание, но безуспешно. «ГАЗель» полностью сгорела, а водителя, получившего ожоги, увезли в Устюженскую ЦРБ, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU