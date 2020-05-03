2020-05-03T14:24:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Череповце 5 человек подключены к аппарату ИВЛ

Шестеро находятся в тяжелом состоянии
Иван Чухнин
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Во временном инфекционном отделении городской больницы Череповца, в моногоспитале, в тяжелом состоянии находятся шесть пациентов, пять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Это, в том числе, молодые и трудоспособные люди. Их возраст - 25, 28, 43, 56 и 67 лет. Еще один пациент нуждается в кислородной терапии. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов. Ранее сообщалось, что с ИВЛ был успешно снят 84-летний пациент.

За сутки из моногоспиталя выписаны трое человек, еще пять поступили на лечение, в том числе один ребенок. Таким образом, помощь в условиях стационара получают 40 человек, заразившихся коронавирусом. Большая часть - иногородние.

Большой эффект дает тестирование на коронавирус на КПП и вокзале. Так, в субботу, 2 мая, в Череповце сделан 1431 тест, из которых пять дали положительный результат: один, взятый на КПП, три на железнодорожном вокзале. ,Еще один положительный тест у человека, контактировавшего с заболевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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