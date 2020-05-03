В Соколе обнаружен коронавирус
Лаборатории Вологодской области сообщают о результатах тестов. В регионе прибавился еще один неблагополучный район.
За сутки положительные тесты на коронавирус COVID-19 оказались у двух череповчан, жителя Усть-Кубинского района и одного сокольчанина.
Информация на 12:00 3 мая:
Всего 223 подтверждённых случая:
86 — г. Вологда,
82 — г. Череповец (+2),
10 — Грязовецкий район,
8 — Великоустюгский район,
8 — Вологодский район,
6 — Шекснинский район,
4 — Усть-Кубинский район (+1),
3 — Череповецкий район,
3 — Нюксенский район,
3 — Кирилловский район,
2 — Никольский район,
2 — Кадуйский район,
2 — Кич-Городецкий район,
1 — Устюженский район,
1 — Тотемский район,
1 — Бабушкинский район,
1 — Сокольский район (+1).
Выздоровело с начала эпидемии 75 человек. Причем 7 — за последние сутки.
На госпитализации находит 41 житель области. Вчера в больницу доставили еще четырех человек. Количество обследованных — 52187
ИСТОЧНИК KP.RU