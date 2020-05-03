В Соколе обнаружен коронавирус

3 Май 2020 2020-05-03T13:04:20+03:00

Общее число заболевших на Вологодчине за сутки выросло на 4 человека

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Лаборатории Вологодской области сообщают о результатах тестов. В регионе прибавился еще один неблагополучный район.

За сутки положительные тесты на коронавирус COVID-19 оказались у двух череповчан, жителя Усть-Кубинского района и одного сокольчанина.

Информация на 12:00 3 мая:

Всего 223 подтверждённых случая:

86 — г. Вологда,

82 — г. Череповец (+2),

10 — Грязовецкий район,

8 — Великоустюгский район,

8 — Вологодский район,

6 — Шекснинский район,

4 — Усть-Кубинский район (+1),

3 — Череповецкий район,

3 — Нюксенский район,

3 — Кирилловский район,

2 — Никольский район,

2 — Кадуйский район,

2 — Кич-Городецкий район,

1 — Устюженский район,

1 — Тотемский район,

1 — Бабушкинский район,

1 — Сокольский район (+1).

Выздоровело с начала эпидемии 75 человек. Причем 7 — за последние сутки.

На госпитализации находит 41 житель области. Вчера в больницу доставили еще четырех человек. Количество обследованных — 52187

ИСТОЧНИК KP.RU