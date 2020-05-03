Череповчанка едва не погибла из-за зажженной лампадки
Ее спасли пожарные
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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2 мая от пожара, случившегося из-за лампадки, едва не погибла череповчанка. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 15 часов 5 минут поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире по адресу: Череповец, пр. Победы, д. 64.
Женщина, 1931 года рождения, оставила без присмотра зажженную лампаду. Огонь перекинулся на подоконник, убранство кухни полностью повреждено.
Хозяйка квартиры госпитализирована с признаками отравления продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. В ликвидации задействовано 6 единиц техники, 20 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU