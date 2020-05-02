2020-05-02T20:16:51+03:00
Происшествия

Череповчанка рухнула в открытый кессон

Ее пришлось доставать спасателям
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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47-летняя череповчанка упала в открытый кессон. Она вместе с приятелями отдыхала на даче. Ненадолго отлучилась, а потом ее друзья услышали крик - женщина рухнула в сарае в бочку для автономного водоснабжения дома. По какой-то причине люк был открыт. ЧП произошло 1 мая. Пришлось вызывать спасателей, чтобы ее смогли оттуда вынуть с помощью спецснаряжения.

Пострадавшая передана медикам, ее жизни ничто не угрожает. Инцидент произошел вечером на дачных причалах в районе улицы Боршодской.

В середине апреля дачник утонул в собственном колодце. Он попытался достать шланг, но не соблюдал технику безопасности. Вологжане часто гибнут в кессонах от газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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