Самый богатый депутат Заксобрания Вологодчины получает 16,5 млн в год
На официальном сайте Законодательного собрания Вологодской области опубликовали доходы депутатов за 2019 год. Самым богатым оказался Евгений Иванов. За прошлый год он задекларировал 16,5 млн рублей. Он владеет большим количеством недвижимости: земельные и садовые участки, две дачи, две квартиры, жилой дом, гараж. Кроме того, у него в собственности Toyota Land Cruiser, катер и спецтехника.
Второе место по доходам занял Георгий Швецов с 13,55 млн рублей. У него четыре участка, две квартиры, два жилых дома и два машиноместа.
Ирина Ясакова на третьем месте с доходом 12,34 млн рублей за год. Она владеет тремя участками, тремя жилыми домами, тремя квартирами, двумя нежилыми помещениями. Она катается на мотоцикле Honda GL 1800, внедорожниках Land Rover и Range Rover Velar.
ИСТОЧНИК KP.RU