Самый богатый депутат Заксобрания Вологодчины получает 16,5 млн в год

2 Май 2020 2020-05-02T20:01:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте Законодательного собрания Вологодской области опубликовали доходы депутатов за 2019 год. Самым богатым оказался Евгений Иванов. За прошлый год он задекларировал 16,5 млн рублей. Он владеет большим количеством недвижимости: земельные и садовые участки, две дачи, две квартиры, жилой дом, гараж. Кроме того, у него в собственности Toyota Land Cruiser, катер и спецтехника.

Второе место по доходам занял Георгий Швецов с 13,55 млн рублей. У него четыре участка, две квартиры, два жилых дома и два машиноместа.

Ирина Ясакова на третьем месте с доходом 12,34 млн рублей за год. Она владеет тремя участками, тремя жилыми домами, тремя квартирами, двумя нежилыми помещениями. Она катается на мотоцикле Honda GL 1800, внедорожниках Land Rover и Range Rover Velar.

ИСТОЧНИК KP.RU