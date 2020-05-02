В Вологодской области зафиксирован рекордный рост инфицированных коронавирусом
Рекордный прирост, - оценил ситуацию с коронавирусом ща последние сутки губернатор Олег Кувшинников. За сутки - новых 20 случаев.
Всего на 11 часов 2 мая 219 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции.
Прирост за сутки обеспечили Вологда- 6, Череповец-5, Грязовецкий район-3, Вологодский район-2, Великоустюгский район-2, Усть-Кубинский район -2.
Итак, с начала регистрации заболевания в регионе:
86 – г. Вологда (+6),
80 – г. Череповец (+5),
10 – Грязовецкий район (+3),
8 – Великоустюгский район (+2),
8 – Вологодский район (+2),
6 – Шекснинский район,
3 – Череповецкий район,
3 – Нюксенский район,
3 – Кирилловский район,
3 – Усть-Кубинский район (+2)
2 – Никольский район,
2 – Кадуйский район,
2 – Кич-Городецкий район,
1 – Устюженский район,
1 – Тотемский район,
1 – Бабушкинский район,
Выздоровевших – 68 (+3)
Погибших – 0
Количество обследованных – 49440.
ИСТОЧНИК KP.RU