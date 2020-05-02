2020-05-02T13:56:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодской области зафиксирован рекордный рост инфицированных коронавирусом

Количество заболевших составило 219 человек
Иван Чухнин
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Официальные данные по Вологодской области на 2 мая 2020 года.Официальные данные по Вологодской области на 2 мая 2020 года.Фото: Правительство Вологодской области
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Рекордный прирост, - оценил ситуацию с коронавирусом ща последние сутки губернатор Олег Кувшинников. За сутки - новых 20 случаев.

Всего на 11 часов 2 мая 219 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции.

Прирост за сутки обеспечили Вологда- 6, Череповец-5, Грязовецкий район-3, Вологодский район-2, Великоустюгский район-2, Усть-Кубинский район -2.

Итак, с начала регистрации заболевания в регионе:

86 – г. Вологда (+6),

80 – г. Череповец (+5),

10 – Грязовецкий район (+3),

8 – Великоустюгский район (+2),

8 – Вологодский район (+2),

6 – Шекснинский район,

3 – Череповецкий район,

3 – Нюксенский район,

3 – Кирилловский район,

3 – Усть-Кубинский район (+2)

2 – Никольский район,

2 – Кадуйский район,

2 – Кич-Городецкий район,

1 – Устюженский район,

1 – Тотемский район,

1 – Бабушкинский район,

Выздоровевших – 68 (+3)

Погибших – 0

Количество обследованных – 49440.

ИСТОЧНИК KP.RU

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