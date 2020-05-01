Вологжане возмущены приезжими из других регионов

1 Май 2020 2020-05-01T17:55:23+03:00

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Вологжане обеспокоены большим количеством приезжих из соседних регионов. Через портал госуслуг за получением электронных пропусков обратились более 3,5 тысяч человек и большинство заявлений было удовлетворено. Все они - потенциальные разносчики инфекции. И потому, при въезде в регион им предлагается сесть на 14 дней на самоизоляцию. Те, у кого есть признаки ОРВИ, на территорию региона не впускаются.

Въезд разрешен исключительно по электронным пропускам, то есть руководство городов и районов ставится в известность, что на их территории будут самоизолироваться граждане из других регионов. Контроль за ними должны вестись мобильными группами. Нарушившим самоизоляцию грозит штраф. Кстати, сегодня СМИ сообщили о том, что оштрафовали отправившуюся в магазин женщину, находящуюся на самоизоляции, на 7, 5 тысяч рублей..

Однако десятки вологжан информируют губернатора в социальных сетях, что приезжие и не думают самоизолироваться - они приезжают отдыхать, активно закупаются в местных магазинах, пользуются автозаправками, выезжают на шашлыки. Вологжане опасаются, что приехавшие перегрузят и так ослабленное оптимизацией местное здравоохранение, распространят инфекцию среди местного населения.

Как сообщается, региональные санитарные КПП размещены В Великоустюгском, Верховажском районе, Вытегорском, Грязовецком, Никольском, Устюженском районах. Кроме того, в большинстве районов развернуты муниципальные КПП.

ИСТОЧНИК KP.RU