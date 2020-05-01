По мнению мэра Череповца, ситуация с коронавирусом ухудшается

1 Май 2020 2020-05-01T16:37:49+03:00

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В Череповце в моногоспитале находятся более 30 пациентов, за последние сутки туда поступило 8 человек. Напомним, в Череповец привозят больных со всей области: там работают профессионалы, имеющие большой опыт в лечении подобных заболеваний. Госпитализируют туда, главным образом, людей, находящихся в тяжелом или неустойчивом состоянии.

Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, 30 апреля к аппарату ИВЛ подключили двух молодых людей 23 и 28 лет. Они находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в тяжелом состоянии еще два пациента. Ранее сообщалось, что наиболее подвержены заболеванию люди старшего поколения.

- Все устои и гипотезы меняются, - пояснил Вадим Германов.

Как пообещал губернатор области, если за праздники не будет резкого роста заболевших, то 12 мая будет снят ряд ограничений. Однако в область на праздники приедет несколько тысяч человек, в том числе из эпидемически неблагополучных регионов. Кроме того, люди массово отправились на дачи. Все это может привести к росту количества инфицированных.

На 1 мая в Вологодской области зафиксировано 199 случаев коронавируса. В том числе в Вологде - 80, в Череповце -75.

ИСТОЧНИК KP.RU