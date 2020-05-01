Вологда обогнала Череповец по количеству инфицированных коронавирусом
Вологда обошла Череповец по количеству заразившихся коронавирусом. В областной столице за сутки выявили одиннадцать случаев. Еще три случая в Череповце и один - в Кирилловском районе.
По данным пресс-службы Правительства Вологодской области, на 11 часов 1 мая, в Вологодской области зафиксировано 199 случая заражения COVID-19. Таким образом, за сутки количество увеличилось на 15 человек.
Инфекция зафиксирована в Вологде, Череповце и 14 районах области. В 12 районах - главным образом северных и северо-западных, коронавирус не выявлен.
Ситуация в Вологодской области выглядит следующим образом: • Вологда – 80 (+11)
• Череповец – 75 (+3)
• Грязовецкий район - 7
• Вологодский район - 6
• Великоустюгский район - 6
• Шекснинский район – 6
• Кирилловский район - 3 (+1)
• Нюксенский район – 3
• Череповецкий район – 3
• Никольский район - 2
• Кадуйский район – 2
• Кич.-Городецкий район – 2
• Усть-Кубинский район - 1
• Тотемский район – 1
• Устюженский район – 1
• Бабушкинский район - 1
Добавим, что на данный момент выздоровело 65 (+15) пациентов. Всего в Вологодской области обследовали на коронавирус 45647 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU