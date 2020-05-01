Вологда обогнала Череповец по количеству инфицированных коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T13:31:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Вологда обошла Череповец по количеству заразившихся коронавирусом. В областной столице за сутки выявили одиннадцать случаев. Еще три случая в Череповце и один - в Кирилловском районе.

По данным пресс-службы Правительства Вологодской области, на 11 часов 1 мая, в Вологодской области зафиксировано 199 случая заражения COVID-19. Таким образом, за сутки количество увеличилось на 15 человек.

Инфекция зафиксирована в Вологде, Череповце и 14 районах области. В 12 районах - главным образом северных и северо-западных, коронавирус не выявлен.

Ситуация в Вологодской области выглядит следующим образом: • Вологда – 80 (+11)

• Череповец – 75 (+3)

• Грязовецкий район - 7

• Вологодский район - 6

• Великоустюгский район - 6

• Шекснинский район – 6

• Кирилловский район - 3 (+1)

• Нюксенский район – 3

• Череповецкий район – 3

• Никольский район - 2

• Кадуйский район – 2

• Кич.-Городецкий район – 2

• Усть-Кубинский район - 1

• Тотемский район – 1

• Устюженский район – 1

• Бабушкинский район - 1

Добавим, что на данный момент выздоровело 65 (+15) пациентов. Всего в Вологодской области обследовали на коронавирус 45647 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU