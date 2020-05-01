С 1 мая проезд по "Заботе" в Вологде можно разблокировать

1 Май 2020 2020-05-01T12:35:39+03:00

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С 1 мая можно разблокировать проезд по карте «Забота». Ранее проездные по "Заботе" были заблокированы- это предпринималось для того, чтобы пожилые меньше передвигались, используя льготный проезд. Как сообщили в администрации города, всего на апрель было заблокировано порядка 3000 проездных «Забота». В мае по ним можно ездить. Чтобы их разблокировать, никуда ходить и звонить для этого не нужно. -Чтобы активировать перенос проездного «Забота» на май, необходимо приложить электронную карту к терминалу в автобусе после 1 мая. В автобусах ПАТП №1 необходимо это сделать на терминале, расположенном у средней двери автобуса. В автобусах «частных» перевозчиков - на зеленом терминале. Если по какой- либо причине автоматическое продление не произошло, необходимо обратиться по телефону, указаннному по карте- 8- 800-200- 44- 88 или в городской call- центр 8- 800-302-16-17.

Для тех, кто не приобретал проездной «Забота» на апрель, продажи проездных открыты с 25 апреля в ближайших отделениях Почты России, в кассах автовокзала, в пунктах реализации проездных билетов на остановочных пунктах «Бывалово», «ул. Псковская». Также по 30 апреля открыт Информационно – справочный центр «Электронная Вологда» по адресу Пушкинская, 15.

Школьные и студенческие проездные в общественном транспорте по- прежнему заблокированы.

Кроме того, с 1 мая начнет ходить по новому графику городской общественный транспорт, курсирующий в дачных направлениях.

С 1 мая в общественных местах, в том числе в транспорте, необходимо появляться исключительно в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU