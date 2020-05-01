В Кирилловском районе не досчитались бюджетных 112 тысяч рублей

1 Май 2020 2020-05-01T20:57:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В бюджета Кирилловского района недосчитались 112. 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту хищения средств. Следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). По версии следствия, в период с мая по октябрь 2019 года три работницы МУП «Управление туризма и народных промыслов Кирилловского муниципального района» составляли фиктивные договоры оказания услуг и таким образом похитили 112,8 тыс. рублей. Деньги из кассы выдавались деньги трем подозреваемым в равных долях.

Подозреваемые с предприятия уволены. Расследование уголовного дела продолжается. Преступление наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU