В Вологодской области жителей обязали носить маски в общественных местах
Решение о введении масочного режима на территории Вологодской области принял губернатор региона Олег Кувшинников в ходе заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.
«Маски обязательно носить в магазинах, транспорте – во всех общественных местах. Маску можно как купить, так и изготовить самостоятельно. Но носить её должен каждый. Это позволит приостановить распространение инфекции и тем самым быстрее вернуться нам всем к привычной жизни», - сказал Олег Кувшинников.
По словам Кувшинникова, решение о вводе масочного режима принято по рекомендации Роспотребнадзора. Одна из причин - бессимптомное протекание болезни у большого количества зараженных COVID-19. По последним данным Роспотребнадзора доля бессимптомных больных сейчас составляет около 75%, при этом заболевший не чувствует недомогания, являясь носителем вируса и источником заражения. Это создает дополнительные риски распространения инфекции.
За несоблюдение масочного режима предусмотрена административная ответственность - штрафы от 1000 рублей.