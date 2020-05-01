В Вологодской области жителей обязали носить маски в общественных местах

1 Май 2020 2020-04-30T20:25:43+03:00

Маску можно как купить, так и изготовить самостоятельно. Но носить её должен каждый Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе с 1 мая вводится масочный режим, это значит, что ношение маски станет обязательным в общественных местах

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Решение о введении масочного режима на территории Вологодской области принял губернатор региона Олег Кувшинников в ходе заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

«Маски обязательно носить в магазинах, транспорте – во всех общественных местах. Маску можно как купить, так и изготовить самостоятельно. Но носить её должен каждый. Это позволит приостановить распространение инфекции и тем самым быстрее вернуться нам всем к привычной жизни», - сказал Олег Кувшинников.

По словам Кувшинникова, решение о вводе масочного режима принято по рекомендации Роспотребнадзора. Одна из причин - бессимптомное протекание болезни у большого количества зараженных COVID-19. По последним данным Роспотребнадзора доля бессимптомных больных сейчас составляет около 75%, при этом заболевший не чувствует недомогания, являясь носителем вируса и источником заражения. Это создает дополнительные риски распространения инфекции.

За несоблюдение масочного режима предусмотрена административная ответственность - штрафы от 1000 рублей.