2020-04-30T19:07:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологжан начнут штрафовать за отсутствие маски

С 1 мая жители Вологодской области будут обязаны носить маски в общественных местах
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области с 1 мая введут масочный режим. Это означает, что ношение маски станет обязательным в общественных местах. Об этом заявил губернатор Вологодчины на заседании областного штаба по коронавирусу.

На общественных территориях, в магазинах, общественном транспорте нужно будет надевать индивидуальные средства защиты. Такое решение принято по рекомендации Роспотребнадзора. Главная причина - многие болеют Covid-19 без каких-либо симптомов, поэтому могут распространить вирус среди большого количества людей. Даже гигиеническая маска помогает ограничить передачу частичек слюны с Sars-CoV-2.

Нарушителей будут штрафовать от 1 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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