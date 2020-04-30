Судили вологодскую газовичку, на участке которой взорвалась квартира

30 Апр 2020 2020-04-30T18:20:02+03:00

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В Вологде суд оправдал 39-летнюю сотрудницу Вологодского участка «Газпром газораспределение Вологда». Женщину обвиняли во взрыве газа в доме на ул. Карла Маркса, 74а.

Обвинители считали, что мастер скрыла информацию о том, что слесари не смогли попасть в квартиру для проведения ТО газового оборудования. А 15 декабря 2018 года там произошел взрыв газа, погиб один человек. Подсудимой грозило наказание до 2 лет лишения свободы.

Пресс-служба судов сообщила, что отсутствие ТО по причине недопуска собственником помещения специалистов не свидетельствует о наличии явной угрозы. Подсудимая не была обязана информировать население о необеспечении доступа. Суд установил, что ГЖИ или Департамент городского хозяйства Администрации Вологды не уполномочены на принятие мер к устранению опасности.

Теперь женщина имеет право на реабилитацию. Оправдательный приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU