2020-04-30T18:09:02+03:00
Общество

Студенты ВГМХА выпустятся без экзаменов

Им необходимо лишь выступить на защите выпускной работы
Евдокия САХАРОВА
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ВГМХА, факультет ветеринарной медицины и биотехнологийВГМХА, факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
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В Вологодской государственной молочнохозяйственной академии решили не проводить госэкзамены из-за коронавируса в этом году. Студентам необходимо лишь защитить дипломы - удаленно. Исключение составляют аспиранты и учащиеся по специальности «Ветеринария».

Кроме того, дополнительно ввели двухнедельную преддипломную практику на базе Вологодской ГМХА в дистанционном формате. Пресс-служба вуза сообщает, что на данный момент ведется разработка методики проведения удаленной защиты с учетом законодательства. Будущие ветеринары же сдадут вместо двух экзаменов - один комплексный.

Летняя сессия для очников тоже пройдет в исключительно дистанционной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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