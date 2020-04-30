19-летний водитель на "Киа" перевернулся на крышу в центре Вологды

30 Апр 2020 2020-04-30T15:35:08+03:00

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ДТП произошло 29 апреля вечером в Вологде, возле Ленинградского моста. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

В 21:55 Киа Рио, двигаясь по улице Ленинградской, около дома № 48, на подъезде к Ленинградскому мосту , перевернулся на крышу. За рулем был 19-летний мужчина, он не справился с управлением при перестроении в левый ряд. В результате машину занесло, иномарка вылетела на встречку, пересекла ее и врезалась в ограждение. От удара машину откинуло обратно и перевернуло ее на крышу.

В это время не было встречного транспорта, так что столкновения с другими автомобилями не произошло.

В результате аварии водитель и его 27-летняя пассажирка получили травмы - у них ушибы, госпитализация им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU