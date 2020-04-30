"Северсталь" с "Лентой" помогут продуктами потерявшим работу

30 Апр 2020 2020-04-30T15:10:27+03:00

Продуктов на 6 тысяч рублей могут получить на каждого члена малообеспеченные семьи

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"Северсталь" решила помочь потерявшим работу. Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов совместно с руководством торговой сети "Лента" запускают программу поддержки.

Жители, оказавшиеся в сложной ситуации в период пандемии, предоставят продукты.

Для этого нужно заполнить заявление, приложить копии документов и направить на электронный адрес: nfo@dorogakdomu.ru.

Основными критериями для оказания поддержки - это потеря работы во время коронавирусной пандемии, а также доход ниже минимального прожиточного минимума, установленного на территории региона.

Таким людям выдадут сертификаты на получение продуктов питания в "Ленте" на сумму 6 тысяч рублей на каждого члена семьи. Всего уже "Северсталь" выделила 18 миллионов рублей.

Все ответы по программе можно получить по телефону: 8 931 517 46 02

ИСТОЧНИК KP.RU