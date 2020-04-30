В Вологде возле вокзала "Сузуки" на скорости врезалась в "Киа"
Пострадали три человека
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В Вологде возле привокзальной площади произошло столкновение автомобилей, пострадали три человека.
Авария произошла 29 апреля днем на площади Бабушкина.Как видно на съемке, сделанной камерой уличного наблюдения, автомобиль марки "Киа Пиканто" двигался в сторону улицы Мира. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. На перекрестке в него врезался автомобиль "Сузуки".
Серьезные травмы получили ехавшие в автомобиле "Киа": женщина, мужчина и 4-х летний мальчик. Всем пострадавшим назначено лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU