В Вологде возле вокзала "Сузуки" на скорости врезалась в "Киа"

30 Апр 2020 2020-04-30T14:50:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде возле привокзальной площади произошло столкновение автомобилей, пострадали три человека.

Авария произошла 29 апреля днем на площади Бабушкина.Как видно на съемке, сделанной камерой уличного наблюдения, автомобиль марки "Киа Пиканто" двигался в сторону улицы Мира. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. На перекрестке в него врезался автомобиль "Сузуки".

Серьезные травмы получили ехавшие в автомобиле "Киа": женщина, мужчина и 4-х летний мальчик. Всем пострадавшим назначено лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU