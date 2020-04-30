2020-04-30T14:50:36+03:00
Происшествия

В Вологде возле вокзала "Сузуки" на скорости врезалась в "Киа"

Пострадали три человека
Иван Чухнин
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В Вологде возле привокзальной площади произошло столкновение автомобилей, пострадали три человека.

Авария произошла 29 апреля днем на площади Бабушкина.Как видно на съемке, сделанной камерой уличного наблюдения, автомобиль марки "Киа Пиканто" двигался в сторону улицы Мира. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. На перекрестке в него врезался автомобиль "Сузуки".

Серьезные травмы получили ехавшие в автомобиле "Киа": женщина, мужчина и 4-х летний мальчик. Всем пострадавшим назначено лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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