2020-04-30T12:58:08+03:00
Общество

Остановка транспорта возле горбольницы №1 запрещена

Ограничения введены до снятия особого режима
Иван Чухнин
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Остановка автобусов возле горбольницы №1, что в Вологде на Советском проспекте, запрещена. Для наглядности комплекс обмотан бело-красной стоп-лентой. Общественный транспорт, а это маршруты №1 и №2, здесь больше не останавливается.

Как сообщили в администрации города, запрет вступил с 30 апреля: "На остановке «Городская больница» посадка и высадка пассажиров на маршрутах автобусов №1 «Щетинина - Лоста» и №2 «Бригантина - Льнокомбинат» не будет осуществляться в обоих направлениях..." Пассажирам предлагается выйти или на остановке «Улица Яшина» и «Школа» - у школы № 4 по направлению из центра. В обратном направлении пассажиры высаживаются на остановках «Школа» или «Речной вокзал».

Остановочные пункты временно закрыты в связи с близостью временного инфекционного отделения - моногоспиталя для больных COVID-19, созданного на базе хирургического отделения. Там появился первый пациента. До этого все больные с коронавирусом отправлялись в Череповец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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