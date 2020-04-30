Инфекция пошла в районы: на Вологодчине установлен антирекорд

30 Апр 2020 2020-04-30T12:03:39+03:00

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Обновлены данные о заболевших в Вологодской области. На 11:00 30 апреля в регионе области зафиксировано 184 случая заражения COVID-19. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 11 человек.

Новые случаи зафиксированы в Вологде и районах области, в том числе первый случай – в Усть-Кубинском районе. Для Череповца день стал первым, когда заболевших не обнаружено.

Всего на сегодняшний день: :

• Череповец – 72

• Вологда – 69 (+2)

• Грязовецкий район - 7 (+3)

• Вологодский район - 6 (+3)

• Великоустюгский район - 6 (+1)

• Шекснинский район – 6

• Нюксенский район – 3

• Череповецкий район – 3

• Никольский район - 2 (+1)

• Кадуйский район – 2

• Кич.-Городецкий район – 2

• Кирилловский район - 2

• Усть-Кубинский район - 1 (+1)

• Тотемский район – 1

• Устюженский район – 1

• Бабушкинский район - 1

За сутки выздоровело 5 пациентов, всего - 50. В Вологодской области обследовали на коронавирус 42394 человека, сообщает портале Правительства Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU