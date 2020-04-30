Инфекция пошла в районы: на Вологодчине установлен антирекорд
Обновлены данные о заболевших в Вологодской области. На 11:00 30 апреля в регионе области зафиксировано 184 случая заражения COVID-19. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 11 человек.
Новые случаи зафиксированы в Вологде и районах области, в том числе первый случай – в Усть-Кубинском районе. Для Череповца день стал первым, когда заболевших не обнаружено.
Всего на сегодняшний день: :
• Череповец – 72
• Вологда – 69 (+2)
• Грязовецкий район - 7 (+3)
• Вологодский район - 6 (+3)
• Великоустюгский район - 6 (+1)
• Шекснинский район – 6
• Нюксенский район – 3
• Череповецкий район – 3
• Никольский район - 2 (+1)
• Кадуйский район – 2
• Кич.-Городецкий район – 2
• Кирилловский район - 2
• Усть-Кубинский район - 1 (+1)
• Тотемский район – 1
• Устюженский район – 1
• Бабушкинский район - 1
За сутки выздоровело 5 пациентов, всего - 50. В Вологодской области обследовали на коронавирус 42394 человека, сообщает портале Правительства Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU