2020-04-30T11:33:27+03:00
Общество

Еще одни каникулы появились у вологодских школьников

С 1 по 11 мая учебу приостановят
Иван Чухнин
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В Вологодской области с 1 по 11 мая включительно дистанционное обучение школьников, учащихся колледжей и техникумов будет приостановлено.

Постановление правительства области гласит::

"Приостановить на период с 1 по 11 мая 2020 года включительно реализацию следующих образовательных программ с применением дистанционных технологий: образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных образовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования» .

Решение принято с учетом выступления Президента России о продлении нерабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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