Еще одни каникулы появились у вологодских школьников
В Вологодской области с 1 по 11 мая включительно дистанционное обучение школьников, учащихся колледжей и техникумов будет приостановлено.
Постановление правительства области гласит::
"Приостановить на период с 1 по 11 мая 2020 года включительно реализацию следующих образовательных программ с применением дистанционных технологий: образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных образовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования» .
Решение принято с учетом выступления Президента России о продлении нерабочих дней.
ИСТОЧНИК KP.RU