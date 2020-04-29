2020-04-29T20:08:34+03:00
Общество

Вологжане смогут платить за мусор по фактическому объему

Если решение будет согласовано с оператором и прописано в договоре
Евдокия САХАРОВА
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Новое постановление вступит в силу 1 июля 2020 года. В Вологодской области внесли изменения в правила предоставления коммунальных услуг. Теперь вологжане смогут платить за фактически вывезенный объем мусора не только при раздельном сборе. Необходимо лишь согласовать возможность со своим оператором.

На данный момент Минприроды разрабатывает методические рекомендации по определению фактического объема, а пока стороны могут сами определить способы подсчета объема мусора.

Кроме того, можно будет попросить перерасчет платы за вывоз мусора в случае отсутствия потребителя по месту регистрации более 5 дней. Постановление предложили дополнить пунктом, что при наличии в собственности несколько помещений, плата будет начисляться только по тому, в котором собственник прописан, а по другим - если там зарегистрированы или фактически проживают люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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