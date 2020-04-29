В Вологде молодой человек продавал справки для свободного передвижения по региону

29 Апр 2020 2020-04-29T14:24:55+03:00

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В Вологде молодой человек решил подзаработать на пропускном режиме. Он предложил вологжанам пропуска - справки для свободного перемещения по региону. И покупатели нашлись.

На прошлой неделе в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России в Вологде поступила информация о том, что в Интернете появилось объявление продаже справок-пропусков. Оперативники связались с продавцом, он предложил пропуска по цене 1000 рублей за штуку. Полицейских это устроило. Они заказали у него несколько пропусков. Им была назначена встреча. Надо ли говорить, что бизнес у 20-летнего парня закончился: когда молодой человек передал документы и получил за них деньги, его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU