В Вологде рассаду можно купить по интернету

29 Апр 2020 2020-04-29T13:55:45+03:00

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Продажа начнется с 30 апреля. На прошлой неделе в Вологодской области был разрешен дачный сезон - граждане могут самоизолироваться на дачных участках, проезд на дачу разрешен при предъявлении документов. С 30 апреля начнется продажа рассады. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников.

-Хорошая погода требует открытия магазинов торговли инвентарём, семенами, посадочным материалом, средствами защиты растений, удобрениями. На сегодняшний день все наши производители овощей закрытого грунта готовы к реализации рассады, мы обеспечим вологжан всем необходимым, — заверил Олег Кувшинников.

Чтобы покупка рассады была безопасной, решено организовать продажу по интернету и телефону. В продаже появятся рассада огурцов, томатов, перцев, баклажан, различных зеленых культур, а также различные декоративно-цветочные культуры. Она стартует с 30 апреля, сообщили в пресс-службе главы региона.

Например, СХПК "Тепличный" предлагает позвонить или товар заказать через интернет, заказ будет сформирован, за ним можно прийти в определённое время, причем оплатить можно и бесконтактно. Однако предприятие сообщает и о выездной торговле..

ИСТОЧНИК KP.RU