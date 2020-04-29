2020-04-29T13:55:45+03:00
Общество

В Вологде рассаду можно купить по интернету

Продажи стартуют 30 апреля
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Продажа начнется с 30 апреля. На прошлой неделе в Вологодской области был разрешен дачный сезон - граждане могут самоизолироваться на дачных участках, проезд на дачу разрешен при предъявлении документов. С 30 апреля начнется продажа рассады. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников.

-Хорошая погода требует открытия магазинов торговли инвентарём, семенами, посадочным материалом, средствами защиты растений, удобрениями. На сегодняшний день все наши производители овощей закрытого грунта готовы к реализации рассады, мы обеспечим вологжан всем необходимым, — заверил Олег Кувшинников.

Чтобы покупка рассады была безопасной, решено организовать продажу по интернету и телефону. В продаже появятся рассада огурцов, томатов, перцев, баклажан, различных зеленых культур, а также различные декоративно-цветочные культуры. Она стартует с 30 апреля, сообщили в пресс-службе главы региона.

Например, СХПК "Тепличный" предлагает позвонить или товар заказать через интернет, заказ будет сформирован, за ним можно прийти в определённое время, причем оплатить можно и бесконтактно. Однако предприятие сообщает и о выездной торговле..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде молодой человек продавал справки для свободного передвижения по региону
В Вологде рассаду можно купить по интернету
Вадим Германов рассказал о ситуации с коронавирусом в Череповце
В Кириллове выявлены инфицированные коронавирусом
1 миллион 820 тысяч личинок нельмы выпустили в реку Кубену
Первый пациент появился в вологодском моногоспитале
В Вологде капитально отремонтируют 15 многоквартирных домов
Yota запускает продажи SIM-карт на Wildberries и “Онлайн Трейд.ру”
Череповецкий интернет-педофил получил 10 лет колонии
Обиженный на власти череповчанин выбил двери мэрии
На Вологодчине установят 1310 коек для больных коронавирусом
Мэр Вологды назвал диванных комментаторов клоунами
На Вологодчине начнут отключать горячую воду
В Череповце отца-одиночку осудили за развращение пятилетней дочери
Информация по коронавирусу на Вологодчине на 28 апреля
Сергей Жестянников сообщил о третьем случае заболевания в Вологодском районе
Вологжанку будут судить за чтение чужой переписки
Жители других регионов будут въезжать в Вологодскую область по электронным пропускам с 29 апреля
В Вологде строители возводят забор вокруг садика под охраной "титушек"
Вологду активно приводят в порядок после зимы
Актуальные данные по коронавирусу на Вологодчине за 27 апреля
В Череповце девушка зарезала любимого кухонным ножом
Начальник департамента здравоохранения области ответил на главный вопрос дачников
35-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Вологодской области
Две маленькие девочки пострадали в ДТП в Вологде
Одинокий пожарный тушил гектар травы под Череповцом
Две недели не могут найти московских рыбаков на Белом озере