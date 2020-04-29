2020-04-29T13:30:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Вадим Германов рассказал о ситуации с коронавирусом в Череповце

За сутки сделано 1356 тестов
Иван Чухнин
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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Череповце ежедневно информирует мэр Череповца Вадим Германов. Общее число инфицированных достигло 72.

За последние сутки - 28 апреля, официально был подтвержден один случай заражения. Признаны выздоровевшими двое, закрыто 37 больничных, 35 пациентов остаются под наблюдением врачей. В моногоспитале двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

- В городе продолжается тестирование «групп риска».Это полиция, медики, кондукторы, продавцы — все, кто на работе взаимодействует с большим количеством людей, они должны быть проверены. За вчерашний день сделано 1356 тестов, - сообщил мэр Череповца Вадим Германов. Добавив, что при этом в «группах рисках» заболевших не выявлено.

Всего в регионе 173 подтверждённых случая коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 7 человек.

По данным на 11 утро 29 апреля общее число зараженных в России составляет 99 399 человек. Прирост за сутки составил почти 6 тысяч человек. Выздоровели 4610 граждан, умерли 546.

ИСТОЧНИК KP.RU

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