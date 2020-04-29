В Кириллове выявлены инфицированные коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T13:17:38+03:00

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Опубликованы новые данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. На 11:00 29 апреля в Вологодской области зафиксировано 173 случая заражения. Появился еще один район, где обнаружено это заболевание.

За сутки количество заболевших увеличилось на семь человек. Инфекция зафиксирована в Вологде, Череповце и 13 районах области, в том числе два первых случая заболевания выявлены в Кирилловском районе.

Ситуация выглядит так:

• Череповец – 72(+1)

• Вологда – 67 (+3)

• Шекснинский район – 6

• Великоустюгский район – 5

• Грязовецкий район - 4

• Вологодский район - 3

• Нюксенский район – 3

• Череповецкий район – 3

• Кадуйский район – 2

• Кич.-Городецкий район – 2 (+1)

• Кирилловский район - 2 (+2)

• Тотемский район – 1

• Устюженский район – 1

• Бабушкинский район - 1

• Никольский район - 1

На данный момент выздоровело 45 (+4) жителей региона. Всего в Вологодской области обследованы на коронавирус 38368 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU