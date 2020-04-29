В Кириллове выявлены инфицированные коронавирусом
Опубликованы новые данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. На 11:00 29 апреля в Вологодской области зафиксировано 173 случая заражения. Появился еще один район, где обнаружено это заболевание.
За сутки количество заболевших увеличилось на семь человек. Инфекция зафиксирована в Вологде, Череповце и 13 районах области, в том числе два первых случая заболевания выявлены в Кирилловском районе.
Ситуация выглядит так:
• Череповец – 72(+1)
• Вологда – 67 (+3)
• Шекснинский район – 6
• Великоустюгский район – 5
• Грязовецкий район - 4
• Вологодский район - 3
• Нюксенский район – 3
• Череповецкий район – 3
• Кадуйский район – 2
• Кич.-Городецкий район – 2 (+1)
• Кирилловский район - 2 (+2)
• Тотемский район – 1
• Устюженский район – 1
• Бабушкинский район - 1
• Никольский район - 1
На данный момент выздоровело 45 (+4) жителей региона. Всего в Вологодской области обследованы на коронавирус 38368 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU