1 миллион 820 тысяч личинок нельмы выпустили в реку Кубену
На Вологодчине в реку Кубену выпустили порядка 1 млн 820 тысяч штук личинок нельмы.
Так здесь восстанавливают популяцию водных биологических ресурсов.
Как сообщил заместитель главы региона Михаил Глазков, из-за распространения коронавируса эти мероприятия невозможно приостановить в силу специфических особенностей инкубации и подращивания молоди рыбы, а также температурных условий перевозки и выпуска в водоем. Личинки прибыли в Вологодскую область из Ленинградской области.
Кубенская нельма – испокон веков обитала в Кубенском озере и его притоках. Но в конце 20-го века нельма потеряла своё промысловое значение в озере, популяция сократилась и существует в основном за счёт искусственного зарыбления, которое производят ежегодно. Как сообщает правительство области, в прошлом году в реку Кубену выпустили 3,6 миллиона личинок и более 200 тысяч сеголеток. Чиновники надеются, что нельма станет Ихв будущем объектом рыболовства.
ИСТОЧНИК KP.RU