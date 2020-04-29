1 миллион 820 тысяч личинок нельмы выпустили в реку Кубену

29 Апр 2020 2020-04-29T13:00:55+03:00

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На Вологодчине в реку Кубену выпустили порядка 1 млн 820 тысяч штук личинок нельмы.

Так здесь восстанавливают популяцию водных биологических ресурсов.

Как сообщил заместитель главы региона Михаил Глазков, из-за распространения коронавируса эти мероприятия невозможно приостановить в силу специфических особенностей инкубации и подращивания молоди рыбы, а также температурных условий перевозки и выпуска в водоем. Личинки прибыли в Вологодскую область из Ленинградской области.

Кубенская нельма – испокон веков обитала в Кубенском озере и его притоках. Но в конце 20-го века нельма потеряла своё промысловое значение в озере, популяция сократилась и существует в основном за счёт искусственного зарыбления, которое производят ежегодно. Как сообщает правительство области, в прошлом году в реку Кубену выпустили 3,6 миллиона личинок и более 200 тысяч сеголеток. Чиновники надеются, что нельма станет Ихв будущем объектом рыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU