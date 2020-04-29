2020-04-29T08:04:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый пациент появился в вологодском моногоспитале

Женщина находится в состоянии комы
Иван Чухнин
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В Вологде, в моногоспитале появился первый пациент. Это женщина, она находится в коме. Как рассказал депутат ЗСО Антон Холодов, женщина поступила в моногоспиталь, что развернут в городской больнице №1, на месте хирургического отделения, в тяжелом состоянии.

Она находится в коме, у нее диагностирован инсульт. одновременно у пациентки температура - около 38 градусов, что послужило поводом ее госпитализации в моногоспиталь. Если тест на коронавирус будет положительным, ее отправят в Череповец, в моногоспиталь на Ломоносова, где сейчас проводится лечение всех тяжелых больных с коронавирусом. Как сообщала "Комсомолка", именно там есть опыт по лечению инфекционных заболеваний. Если вируса не будет обнаружено, женщину поместят в вологодскую реанимацию.

Пока нет наплыва больных, вологодский моногоспиталь используют для приема экстренных больных, которые не прошли тест, но у которых, тем не менее, есть признаки ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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