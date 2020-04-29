В Вологде капитально отремонтируют 15 многоквартирных домов

29 Апр 2020 2020-04-29T05:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В 15 многоквартирных домах Вологды в 2020 году пройдет капитальный ремонт за счет регионального оператора – Фонда капитальных ремонтов многоквартирных домов Вологодской области. Как сообщает пресс-служба администрации города, проведены конкурсные процедуры, в ближайшие дни будет подписан контракт с подрядчиком. Общая сумма контракта составляет порядка 78 млн рублей.

В список на ремонт вошли следующие адреса: ул. Гоголя, д.97, ул. Козленская, д.97, ул. Новгородская, д.5, ул. Благовещенская, д.89, ул. Мальцева, д.28, пр-кт Советский, д.129, ул. Беляева, д.22, ул. Водников, д.2, ул. Воровского, д.41, ул. Карла Маркса, д.99, ул. Левичева, д.5, ул. Можайского, д.52, ул. Энгельса, д.58, ул. Чехова, д. 1А, ул. Парковая, д.7а (с.Молочное).

- По всем 15 адресам делаем отдельные виды работ в зависимости от потребности дома. Обновляем фасады, фундаменты, кровли, подвалы. В двух домах - Козленская, 97 и Можайского, 52 - в комплексе обновляем инженерные сети водо- и теплоснабжения, водоотведения. В соответствии с контрактами все работы подрядчик должен выполнить не позднее 31 августа 2020 года, - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Традиционно на всех этапах ведется комплексный контроль за ходом работ.

Его осуществляют представители городских властей, областного Фонда

капитальных ремонтов, депутаты, жильцы домов.

ИСТОЧНИК KP.RU