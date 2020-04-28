2020-04-28T18:02:14+03:00
Происшествия

Череповецкий интернет-педофил получил 10 лет колонии

Он вел интимную переписку с девочками 11-15 лет еще три года назад
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце осудили 46-летнего педофила на 10 с половиной лет колонии. Мужчина вел развратную переписку с маленькими девочками в интернете. Свои злодеяния он совершил еще в 2015-2017 годах, по данным регионального управления СК РФ.

В социальной сети череповчанин знакомился с девочками 11-15 лет и обсуждал темы секса, убеждал их фотографироваться в обнаженном виде, сам присылал порнографические картинки.

Эксперты диагностировали у и преступника психическое расстройство - педофилию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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