Обиженный на власти череповчанин выбил двери мэрии

28 Апр 2020 2020-04-28T17:11:30+03:00

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Пьяный череповчанин ночью напал на здание мэрии. ЧП произошло 28 апреля в 5 утра на проспекте Строителей, 2. Хулигану удалось камнем разбить два дверных стекла. Полицейские задержали подозреваемого на месте. С ним работают специалисты. Пока неизвестно, что явилось причиной поступка: самоизоляция, потеря бизнеса, работы, средств к существованию, а может запрет посещения кафе.

Личность уже установлена, молодому человеку 28 лет. Подсчитывается ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU