2020-04-28T17:11:30+03:00
Происшествия

Обиженный на власти череповчанин выбил двери мэрии

Он разбил их ночью камнями
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: www.gorodche.ru
Изменить размер текста:

Пьяный череповчанин ночью напал на здание мэрии. ЧП произошло 28 апреля в 5 утра на проспекте Строителей, 2. Хулигану удалось камнем разбить два дверных стекла. Полицейские задержали подозреваемого на месте. С ним работают специалисты. Пока неизвестно, что явилось причиной поступка: самоизоляция, потеря бизнеса, работы, средств к существованию, а может запрет посещения кафе.

Личность уже установлена, молодому человеку 28 лет. Подсчитывается ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обиженный на власти череповчанин выбил двери мэрии
На Вологодчине установят 1310 коек для больных коронавирусом
Мэр Вологды назвал диванных комментаторов клоунами
На Вологодчине начнут отключать горячую воду
В Череповце отца-одиночку осудили за развращение пятилетней дочери
Информация по коронавирусу на Вологодчине на 28 апреля
Сергей Жестянников сообщил о третьем случае заболевания в Вологодском районе
Вологжанку будут судить за чтение чужой переписки
Жители других регионов будут въезжать в Вологодскую область по электронным пропускам с 29 апреля
В Вологде строители возводят забор вокруг садика под охраной "титушек"
Вологду активно приводят в порядок после зимы
Актуальные данные по коронавирусу на Вологодчине за 27 апреля
В Череповце девушка зарезала любимого кухонным ножом
Начальник департамента здравоохранения области ответил на главный вопрос дачников
35-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Вологодской области
Две маленькие девочки пострадали в ДТП в Вологде
Одинокий пожарный тушил гектар травы под Череповцом
Две недели не могут найти московских рыбаков на Белом озере