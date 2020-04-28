Обиженный на власти череповчанин выбил двери мэрии
Он разбил их ночью камнями
-Фото: www.gorodche.ru
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Пьяный череповчанин ночью напал на здание мэрии. ЧП произошло 28 апреля в 5 утра на проспекте Строителей, 2. Хулигану удалось камнем разбить два дверных стекла. Полицейские задержали подозреваемого на месте. С ним работают специалисты. Пока неизвестно, что явилось причиной поступка: самоизоляция, потеря бизнеса, работы, средств к существованию, а может запрет посещения кафе.
Личность уже установлена, молодому человеку 28 лет. Подсчитывается ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU